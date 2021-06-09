Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir nikah salonlarında yoğunluk yaşanırken, kentin en ünlü evlendirme dairelerinden Fuar Evlendirme Dairesi’nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler sıraya girdi.

HAFTADA 80 NİKAH KIYILIYOR

Fuar Evlendirme Dairesi Nikah Memuru Funda Gültekin, haftada 80 nikah kıydıklarını belirterek, talepleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Nikah merasimleri için gevşetilen tedbirler sonrasında evlenmek isteyen çiftler, evlendirme dairelerine müracaat ederek yoğunluk oluşturdu. İzmir’de ise en fazla talep gören nikah dairelerinden Fuar Evlendirme Dairesi’nde yoğunluk 1 Haziran itibarıyla başladı. Haftada ortalama 80 nikahın kıyıldığı nikah dairesinde memurlar, başvurulara yetişmeye çalışıyor. Dairede 30 dakikalık aralıklarla nikah kıyılıyor.

'NİKAHLARIMIZI AYAKTA KIYIYORUZ'

Nikahlardaki önlemlerden de bahseden Gültekin, “Nikah masasında mümkün mertebe herhangi bir şeye temasta bulunmamak için nikahlarımızı ayakta kıyıyoruz. İmza kalemlerini çiftlere ve şahitlere tek tek veriyoruz. Nikaha katılanların salon girişlerinde HES kodları alınıyor. Salonlarda belirli mesafeyi ayarladık." diye konuştu. Gültekin son olarak, çiftlerin genelgelerle paniğe kapılmamasını tavsiye ederek, ellerinden gelen her türlü yardımı nikah kıyacak çiftlere yaptıklarını ifade etti.



Normalleşme sürecinin ilk davetli nikahları kıyılmaya başlandı Koronavirüs önlemleri kapsamında, davetlilerin yasak olduğu sadece şahitlerin girebildiği nikah dönemi son buldu. 100 kişi ile sınırlı olmak kaydı ile artık nikah salonlarına davetli alınabiliyor.

Normalleşmede sonraki hedef 21 Haziran Alınan tedbirler ve 17 günlük tam kapanma sonrası vakalar düşüşe geçerken 1 Haziran'da kısıtlamalar gevşetilerek normalleşme sürecine geçildi. Ancak henüz yasaklar tam olarak kalkmış değil, bir sonraki hedef ise 21 Haziran.

Normalleşme sürecinin ilk davetli nikahları kıyılmaya başlandı Koronavirüs önlemleri kapsamında, davetlilerin yasak olduğu sadece şahitlerin girebildiği nikah dönemi son buldu. 100 kişi ile sınırlı olmak kaydı ile artık nikah salonlarına davetli alınabiliyor.