Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirmesinin beklendiği zirvesi öncesi değerlendirmeler yapılacak. Erdoğan’ın zirvede Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelmesi beklenirken liderlerle yapılacak görüşme sırasında gündeme gelebilecek konular masaya yatırılacak. Erdoğan’ın konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile istişarelerde bulunacağı belirtiliyor.

Ekonomik konuların da konuşulacağı toplantıda müsilaj temizliğinde gelinen son durum da ele alınacak. Toplantıda konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bir sunum yapması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, kabine üyelerini, bu ay inşaat çalışmalarına başlanacak olan Kanal İstanbul'la ilgili bilgilendirecek.

MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak. Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek.

Erdoğan ile Biden 14 Haziran'da görüşecek Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi'nde görüşeceğini duyurdu.

Kabine toplantısının tarihi öne çekildi İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının tarihi öne çekildi.