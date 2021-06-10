Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje ile ilgilenen yabancı firmaları da tehdit eden Kılıçdaroğlu, “Eğer Kanal İstanbul'a herhangi bir ülke kredi verir ya da gelir de ihalesini alırsa iktidara geldiğimizde o projeyi durduracağız, o ülke ile de aramıza mesafe koyacağız. O şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Yatırım yapmalarının önünü tamamen keseceğiz” dedi.

Grup toplantısında benzer tehditler savuran İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “O ranta göz diken yerli ve yabancı her kim varsa onlara seslenmek istiyorum: Boşuna heveslenmeyin. İlk seçimde bu iktidar gidiyor. Milletimiz yetkiyi verdiğinde bir kuruş bile alamazsınız” ifadelerini kullandı.

Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na: O bir çamur makinesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözleriyle ilgili "Muhakeme sürecinde bir patolojik durum, bir hastalıklı, arızalı bir durum söz konusu değilse hakikaten bu siyasette bu çamur makinesine dönüştüren anlayışı burada kınadığımı lanetlediğimi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Akşener’e tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında, "Netanyahu" benzetmesi nedeniyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.