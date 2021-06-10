Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyası için çalışmalar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 8 haziranda başlayan çalışmalar için sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Kurum, iki gün içerisinde 392 metre küp müsilajın toplandığını duyurdu.

İLLERE GÖRE TEMİZLENEN MÜSİLAJ MİKTARI

Kurum paylaşımında şehirlere göre temizlenen müsilaj miktarlarını da sıraladı. İstanbul'da 103,8 m³, Balıkesir'de 79 m³, Kocaeli'de 56 m³, Yalova'da 53 m³, Bursa'da 50 m³, Çanakkale'de 27 m³, Tekirdağ'da ise 23 m³ müsilaj toplandı.

"392 M3 MUSALAJI DENİZİMİZDEN TEMİZLEDİK"

"Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 m³ müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'mızı kararlılıkla uygulayarak temizliğimize devam edeceğiz.8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 m³, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 m³ müsilajı temizledik.

"7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ"

Marmara Denizi'mizde 1.000 kişilik ekibimiz, 46 temizleme gemimiz ve 27 teknemizle 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek kirlilikten kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi Caddebostan sahili, temizliğin 3’üncü gününde deniz salyasından temizlendi.

Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), Küçükçekmece Menekşe deresine kadar geldi. Bir yandan belediye ekipleri deredeki müsilajı temizlerken bir yandan da vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi.