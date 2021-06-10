Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu açıkladı

Tabloya göre son 24 saatte 96 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 524’a yükseldi.

6 BİN 408 VAKA SAYISI

Toplamda 56 milyon 346 bin 98 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 320 testten, 6 bin 408 yeni vaka sayısı, 563 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

TOPLAM SAYILAR

Toplam vaka sayısının 5 milyon 313 bin 98 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 895 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 186 bin 728’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 9 olduğu açıklandı.