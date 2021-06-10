Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan TKP/ML sorumlusu teröristin yakalandığını duyurdu.

POLİSİMİZİ ŞEHİT ETMİŞTİ

“Emniyet İstihbarat Birimlerinin başarılı çalışması sonucu, Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist (TKP/ML) terör örgütü kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K. isimli terörist, bugün Muğla/Milas’ta düzenlenen operasyon ile yakalandı”

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Pençe operasyonları kapsamında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığı yapan 2 terörist tutuklandı Diyarbakır'da geçen ay gerçekleşen operasyonda bombalı eylem hazırlığı yaparken yakalanan teröristlerden 2 'si tutuklandı.