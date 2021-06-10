Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen müsilaj toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Marmara Denizi’nin tüm çevresinin belli bir plan dahilinde 'koruma bölgesi' olarak ilan edilmelidir. Mevcut arıtma tesislerinin ileri arıtım teknolojileri ile entegrasyonu sağlanmalıdır. Konu ile ilgili bir İzleme Komitesi kurulmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Bakan Kurum: 392 m³ müsilajı denizimizden topladık Bakan Kurum sosyal medyadan deniz salyası için başlayan temizlik için açıklamalarda bulundu



Müsilaja karşı deniz bakterisi Marmara’yı kaplayan, Karadeniz ve Ege'yi de tehdit eden salya ile mücadeleye bilim dünyası da destek verdi. İstanbul Üniversitesi, müsilajı tabii ortamında bakteri izolatları ile yok etmeyi hedefliyor.



İstanbul Üniversitesi, müsilajı temizlemek için deniz bakterilerini kullanacak İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatları ile temizlemek için çalışma başlattı.