Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika açıklaması yürekleri dağladı. Bakanlık, Nusaybin'de dün silah kazası sonucu bir askerin yaralandığını aktardı. Derhal hastaneye kaldırılan askerin, doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadığı bildirildi. MSB, askerin şehadet haberinin derin bir acıya sebep olduğunu belirterek "Üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.
Zeytin Dalı harekat bölgesine saldırı: 1 askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu 1 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin yaralandığını açıkladı.
Hatay'dan acı haber! 2 asker kazada şehit oldu Hatay'da bir askeri aracın kontrolden çıkması üzerine fabrika duvarına çarpması sonucu 2 asker şehit oldu.
Mardin Nusaybin'den şehit haberi geldi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), az önce acı bir haber paylaştı. Bakanlık, Mardin Nusaybin'de bir askerin şehit olduğunu aktardı.
Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika açıklaması yürekleri dağladı. Bakanlık, Nusaybin'de dün silah kazası sonucu bir askerin yaralandığını aktardı. Derhal hastaneye kaldırılan askerin, doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadığı bildirildi. MSB, askerin şehadet haberinin derin bir acıya sebep olduğunu belirterek "Üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.
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