Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl fiziki ortamda yapılamayan NATO liderler zirvesinin bu yılki toplantısı için geri sayım başladı. 14 Haziran’da Brüksel’de gerçekleştirilecek zirve, 30 müttefik ülke liderini bir araya getirecek. Zirveye katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son hazırlıklarını yaptı. Yoğun bir gündemle Brüksel’e gidecek olan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yanı sıra dört ülke lideri ile baş başa görüşecek.

BIDEN İLE ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Erdoğan’ın, ABD Başkanı Biden ile yarım saatten fazla bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Erdoğan-Biden buluşması, Biden’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme olması bakımından önem taşırken, iki liderin ele alacağı konular açısından da oldukça kritik. ABD ile Türkiye arasında gerilime sebep olan S-400 hava savunma sistemleri, Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35 savaş uçakları ile terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ konusu gündemdeki en kritik konu başlıkları arasında bulunuyor. Yine iki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefinin yanı sıra Suriye, Libya, Karabağ, Doğu Akdeniz ve Afganistan konuları da masaya yatırılacak başlıklar muhtemel arasında yer alıyor.

MERKEL İLE AB İLİŞKİLERİ

NATO zirvesinde Erdoğan’ın baş başa görüşme yapacağı bir diğer lider Almanya Başbakanı Merkel. Erdoğan-Merkel görüşmesinde ele alınacak konuların başında AB-Türkiye münasebetleri gelirken, ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz, göç ve bölgesel meseleler iki liderin gündeminde olacak. Bu ay sonunda Berlin’de düzenlenmesi planlanan İkinci Libya Konferansı hazırlıkları da ele alınacak sıcak başlıklardan. Bunların yanı sıra 24-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek AB liderler zirvesi de yine iki liderin ajandasındaki konular arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de baş başa bir görüşme yapacak. Son dönemde Ankara-Atina hattında yoğun bir görüşme trafiği yaşanırken, Erdoğan ile Miçotakis, Doğu Akdeniz ve Ege’deki meseleler, Batı Trakya Türkleri ve Kıbrıs meselesine kadar birçok konuyu görüşecek. Erdoğan’ın, Yunan Başbakan’a Ankara’nın diyalogdan yana olduğunu ve problemlerin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade edeceği öğrenildi.

JOHNSON İLE İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan’ın zirvede baş başa görüşeceği bir diğer lider İngiltere Başbakanı Boris Johnson olacak. Erdoğan ve Johnson’un, ekonomik ilişkiler, Kıbrıs görüşmeleri, Libya ve Suriye meselesini ele alması öngörülüyor. Görüşmede, özellikle Türkiye-İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve bu kapsamda yeni ekonomik fırsatlar değerlendirilecek.

NATO Zirvesi 14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO karargahında düzenleneceğini açıkladı.

Çavuşoğlu'ndan NATO Zirvesi öncesi kritik mesajlar Bakan Çavuşoğlu, TRT'de katıldığı yayında Nato Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulunarak, ABD'nin Patriot konusunda takındığı tutumun devam etmesi ve güvence verememesi halinde başka ülkelerden savunma sistemi alabileceklerini söyledi.