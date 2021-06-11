Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Şehriban Camii'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

NATO ZİRVESİ

"Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke" diyen Erdoğan, "NATO Zirvesi'nde Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak" dedi. Erdoğan, "Merkel, Macron, Boris Johnson ile de görüşmelerimiz var" dedi.

Erdoğan, "İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak" dedi.

Macron ile görüşme konusuna değinen Erdoğan, "Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak" ifadesini kullandı.

NATO'da 4 liderle baş başa görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan son hazırlıklarını yaptı. Yoğun bir gündemle Brüksel’e gidecek olan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yanı sıra dört ülke lideri ile baş başa görüşecek.

TÜRKİYE AZERBAYCAN ARASINDA SÖZLEŞME

"İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak" diyen Erdoğan, Ermenistan'ın döşediği mayınlar konusunda, "Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim' diyeceğiz." dedi.

AŞILAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Aşıda 32 milyonu yakaladık, bir taraftan da aşılarımız geliyor" diyen Erdoğan, "Gerek BioNTech gerek Çin'le yaptığımız anlaşmalar var. Turizm konusunda İngiltere ile bağlantılarımızı, Rusya'dan bir heyetle görüşmeler yapılacak. Bir turist atağı inşallah başlayacak" dedi.

Ermenistan'ın döşediği mayınlar konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan NATO Zirvesi öncesi kritik mesajlar Bakan Çavuşoğlu, TRT'de katıldığı yayında Nato Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulunarak, ABD'nin Patriot konusunda takındığı tutumun devam etmesi ve güvence verememesi halinde başka ülkelerden savunma sistemi alabileceklerini söyledi.