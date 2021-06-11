Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Farklı meslek grupları aşılama takivimine dahil ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Covid-19 aşısı olabileceğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık" ifadelerine yer verdi.

ULAŞIM SEKTÖRÜ DAHİL EDİLMİŞTİ

Son olarak sabah saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının da aşı programına dahil edildiğini belirtmişti.

AŞI MİKTARI 32,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı ise 32,5 milyona yaklaştı.

ABD'de aşılama sonrası 226 kişinin kalbinde iltihaplanma görüldü ABD'de koronavirüs aşısından iki doz yaptıran çoğu 20 yaşın altındaki erkekler olmak üzere 226 gençte kalp iltihaplanması tespit edildi.

Bakan Koca duyurdu: Aşılanmaya yarın başlıyorlar Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini açıkladı.