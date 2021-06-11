Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, alınan bir istihbarat sonucu dün Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi, Açıksu Caddesi'ndeki bir evi takibe aldı. Bu sırada sokaktan geçen bir araçtan polislere ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan 2 memur yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans, yaralı polisleri hastaneye kaldırdı. Güvenlik güçleri de saldırganların peşine düştü.

SİLAH BULUNDU

Soruşturma kapsamında M.O, S.D. ve İ.C, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, yaralanan polis memurlarından biri taburcu edilirken diğerinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da polislere silahlı saldırı! Şanlıurfa'da hain saldırı! Sivil polislerin bulunduğu araca, ara sokaktan ateş açıldı. Olayda 2 polis yaralandı, işte detaylar...



Mardin Nusaybin'den şehit haberi geldi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), az önce acı bir haber paylaştı. Bakanlık, Mardin Nusaybin'de bir askerin şehit olduğunu aktardı.

MSB: 1 askerimiz şehit oldu MSB Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, bir askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit olduğunu duyurdu.