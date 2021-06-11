Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'da Yomra İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından belediye binası önünde makam aracında olduğu esnada silahlı saldırıya uğradı. Zanlının ilk denemesinde silahının tutukluk yapması facianın önüne geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan hadise sonrası zanlının yakalandığını duyurdu.

AZMETTİRİCİSİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

SALDIRI ANI ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Başkan Mustafa Bıyık'ın yara almadığı saldırıda, silahtan çıkan kurşunlar belediyenin camlarına ve banka ATM’sine isabet etti. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, ilk tutukluk yaptığı anda silahın ateş almamasının Mustafa Bıyık'a isabet etmesi muhtemel bir kurşunu önlediği belirendi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı