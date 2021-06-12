Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSKİ bünyesindeki bu tesislerin 10'u ileri biyolojik, 61'i biyolojik, 8'i ön arıtma, 8'i biyolojik paket ve 1'i de tabii bitkisel atık su tesisi olarak faal durumda. Verilere göre İstanbul'un atık sularının sadece yüzde 30'u ileri biyolojik tesislerde arıtılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk "İstanbul'daki atık su arıtma tesislerinin günlük kapasitesinin 5,8 milyon metreküp civarında, bunun 4 milyonu ise ön arıtma. Marmara Denizi'nin ve çevrenin kirlenmemesi için tesislerin bir an önce ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesi gerek" ifadelerini kullandı.