Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis'te gurubu bulunan 5 parti Marmara ve Ege'de denizleri etkisi altına alan müsilaj sorunun araştırılması için önerge sunmuştu.

Ortak önerge Genel Kurul'da müzakere edilerek yapılan oylama ile müsilaj araştırma komisyonu kurma önergesi kabul edildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak çözümüne yönelik önlemlerin belirlenmesi için komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

​TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINACAK Karara göre, araştırmayı yapacak komisyon 19 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışacak. Uzmanlar ve akademisyenlerin görüşleri alınacak, müsilaj tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Komisyon çalışmaları tamamlandığında, müsilaja karşı çözüm önerilerinin yer aldığı rapor hazırlanacak.

Müsilaj uzaydan böyle görüntülendi! 10 günde 3'e katlandı Marmara Denizi'ndeki müsilaj İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uzaydan görüntülendi. Görüntülerde 10 günde 3 kattan daha fazla müsilaj artışı olduğu ve müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi.

Bakan Kurum, 3 günde toplanan müsilaj miktarını açıkladı Bakan Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında 3 günde toplam 733 metreküp deniz salyasının temizlendiğini açıkladı.

İstanbul Üniversitesi, müsilajı temizlemek için deniz bakterilerini kullanacak İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatları ile temizlemek için çalışma başlattı.