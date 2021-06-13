Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 13 ilçede 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, İstanbul'da DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde kaldıkları belirlenen radikal akımlara meyilli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Emniyetine dayanan bilgiye göre, örgütün Türkiye’ye sızan üye ve sempatizanlarına yönelik yürütülen söz konusu soruşturma kapsamında önceki gün yeni bir operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda hepsi yabamcı uyruklu olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenlenen adreslerde aramayapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Terörle Mücadele Şubesine getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan istihbarat raporlarına yansıyan veriler, örgütün Suriye ve Irak topraklarının bir bölümünde sağladığı saha hakimiyetini kaybettiğine işaret ediyor.

Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı Diyala ve Süleymaniye vilayetlerinin arasındaki bölgelerde Irak ordusu ve Peşmergenin ortak kara operasyonu başlatıldığı duyuruldu.

Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı Bolu'da yakalandı 1700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı'nın faillerinden olan ve Interpol tarafından aranan DEAŞ’lı terörist Arkan Taha Ahmad Bolu'da yakalandı.