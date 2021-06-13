Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele sürüyor. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Pençe-Şimşek operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Pençe-Şimşek operasyonu bölgesindeki bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.