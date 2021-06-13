Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e ulaştı.



"İSTİKRARA KATKI" OTURUMUNA KATILIM SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj yoluyla katılım sağlayacak. Erdoğan’ın zirve kapsamında bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.



AFGANİSTAN'A YÖNELİK DESTEK ELE ALINACAK

Zirvede, NATO İttifakı’nın önümüzdeki on yıllık adaptasyonu amacıyla başlatılan “NATO 2030” sürecinin temel unsurları değerlendirilecek. Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımların da ele alınması planlanıyor.



SONRAKİ DURAĞI AZERBAYCAN

Erdoğan, Belçika’yı ziyaretlerinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın, NATO'dan sonraki durağı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nden sonra Azerbaycan'a geçeceği öğrenildi. Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşecek.

Erdoğan'dan Libya talimatı: NATO öncesi kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde, Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında Türkiye’den üst düzey bir heyetin, Libya’ya ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi açıklaması NATO Zirvesi ile ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak ne yaptık, neler yapacağız bu gündeme gelecek. Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri Biden ile ele alacağız" dedi.