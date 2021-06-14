Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah duyurduğu 448 bin aşıdan 8 bin daha fazla aşı yapıldığını belirterek, "Verdiğim sayı 'hatalı' çıktı. Bugün 448 bin değil, 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik." ifadesini kullandı.

Böylece Türkiye'de toplam aşı yapılanların sayısı 14 Haziran itibariyle 33.782.097'ye ulaştı. Birinci doz uygulananların sayısı ise 20.080.736.

Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca duyurdu: Son 24 saatte 449 bin 684 doz aşı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son 24 saatte 449 bin 684 doz Covid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.