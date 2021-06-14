Aşı programına bir grup daha dahil oldu. Koronavirüs aşısında yeni dönemin başladı, son dakika haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlara yarın Covid - 19 aşı randevusunu açılabileceğini bildirdi.
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 5.626 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.
İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı
"İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!"
Aşılamada rekor: En yüksek günlük doza ulaşıldı Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Covid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.
45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.