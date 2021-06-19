İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ayın 17’sinde Van’da arkadaşlarımız bir aracı durdurup 3 kişinin bulunduğu araçta C4 patlayıcı ele geçirdi"
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
19.06.2021 - 10:36 | Son Güncelleme: 19.06.2021 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ayın 17’sinde Van’da arkadaşlarımız bir aracı durdurup 3 kişinin bulunduğu araçta C4 patlayıcı ele geçirdi"
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Soylu,
793821 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/793821.aspx
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