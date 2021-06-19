Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde müsilaj seferberliği sürüyor. Ara vermeden devam eden temizlik çalışmalarında 11'inci gün geride kaldı. Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 11 günde 4202 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliğine ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ettiklerini aktararak, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde de 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik" ifadelerini kullandı.

Kurum, 18 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1361, Kocaeli 298, Bursa 132, Tekirdağ'da 152, Balıkesir'de 416, Çanakkale 348, Yalova'da ise 1495 metreküp müsilajın 255 bölgedeki çalışmalarla temizlediklerini vurguladı.

Rize'de müsilaj paniği! Görenler ekiplere haber verdi Rize'de denizin üzerinde görülen katman, kentte müsilaj paniğine neden oldu. Katmanın, dalga ve denize akan derenin köpüğünden kaynaklı oluşan baloncuklar olduğu belirtilirken, deniz altında yapılan çalışma neticesinde ilk belirlemelere göre müsilaj adına hiçbir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

İŞLETMELERE 12 MİLYON 835 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Denetim çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Kurum, "Gerçekleştirdiğimiz 4396 denetimde mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 835 bin lira idari para cezası uyguladık" dedi.

Marmara Denizi'nin temizliğinde, sahada 1550 kişiyle çalışmaların sürdüğünü aktaran Kurum, "İstanbul Üniversitesi ile organik bakteriyle deniz yüzeyindeki müsilajın ayrışmasına dair çalışma yürütüyoruz. Salı günü denizimizde, iki yerde oksijen seviyesini artıracak projemizi başlatacağız. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız çerçevesinde, sahada gece gündüz demeden el birliğiyle çalışıyoruz. 'Marmara Hepimizin' anlayışıyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ kıyılarına müsilaj geri geldi Uzun süredir Tekirdağ kıyılarında etkili olmayan müsilaj, rüzgarın etkisiyle balıkçı barınağının olduğu alanı kısa sürede kapladı.

"MARMARA'MIZ 10 GÜN ÖNCESİNDEN DAHA TEMİZ"

Dün, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte müsilaj temizleme çalışmalarına katılan Kurum, "Şunu da belirtelim ki Marmara’mız 10 gün öncesinden daha temiz. Hem aldığımız tedbirler hem yaptığımız temizlik çalışmaları ve atacağımız adımlar, biz Marmara’mızı beklenenden daha kısa sürede inşallah eski haline getireceğiz" dedi.