Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda AK Parti Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi hedef alındı. 22 yaşındaki Ömer Faruk Mehmetoğlu, kullandığı 06 BB 8568 plakalı otomobille Bağyurdu Mahallesi Koteholke mevkisinde seyir halindeyken 00.45 sıralarında silahlı saldırıya uğradı.

ONLARCA MERMİ VE FİŞEK BULUNDU

Saldırıda araçtan çıkarken yere düşmesi sonucu yaralanan Mehmetoğlu, Hazro Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 19 ayrı noktada 22 kalaşnikof ve 27 tabanca kovanı, 3 kalaşnikof ve 14 tabanca fişeği bulundu.

Saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

"TERÖRDEN ŞÜPHELENİYORUZ"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu, kardeşinin bağ evinden döndüğü sırada saldırıya uğradığını ve ayağından yaralandığını söyledi.

Mehmetoğlu, "Bizim kimseyle bir sıkıntımız yok. Örgüt olabilir. Terörden şüpheleniyoruz. Dün Hani İlçe Başkanlığına saldırı oldu, sonra bizim başımıza böyle bir olay geldi." ifadelerini kullandı.

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