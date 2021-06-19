Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de koronavirüs mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor.

Aşı tedarikinin hızlanması ile birlikte her geçen gün yeni bir yaş ve meslek grubu için aşı randevu sistemi aktif hale getiriliyor.

Son olarak bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü gençler yarından itibaren randevu alabilir." açıklamasını yaparak müjdeyi verdi.

Yurt genelinde 35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması başladı Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 35 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

Bakan Koca duyurdu: 35 yaş üzerine aşılama başlıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz." dedi.

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanacak Son dakika haberini Sağlık Bakanı Koca verdi. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar yarından itibaren aşı randevusu alabilecek, işte detaylar...

Aşılamada rekor: En yüksek günlük doza ulaşıldı Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Covid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.