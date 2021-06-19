Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı savaş gemisi Saratov Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Ege Denizi açıklarından saat 17.00 civarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 18.00 sıralarında Çanakkale önlerinde yer aldı.
Saratov'a Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti
Kilitbahir Kalesi ile ‘Dur yolcu' sembolü önünden ilerleyen savaş gemisi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu da geçtikten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı’ndan geçti Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata devam ediyor Rusya'ya ait savaş gemilerinin Karadeniz'de tatbikata devam ettiği belirtildi.
'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi Saratov Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara'ya doğru yol aldı.
Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı savaş gemisi Saratov Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Ege Denizi açıklarından saat 17.00 civarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 18.00 sıralarında Çanakkale önlerinde yer aldı.
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