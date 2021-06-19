Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava durumu ülkenin batı kesimlerinde bir süredir sıcak havaların etkisi altından çıkarak yağmurlu şekilde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, yağışlı hava ülke geneleine yayılacak.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji son dakika açıklaması ile birçok ilde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. 19 Haziran 2021 hava durumu raporuna göre özellikle Marmara Bölgesi başta olmak üzere Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz, Ankara, Eskişehir ve Antalya civarlarında sağanak yağışların gün boyu süreceği tahmin ediliyor. İstanbul için turuncu, 18 il için ise sarı kod uyarısı verildi.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışlı hava ülke genelinde etkisini sürdürürken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Havanın iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.