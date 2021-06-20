Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin Türkiye içinde ve sınır ötesinde kararlı bir şekilde yürüttüğü operasyonlarla bitme noktasına doğru ilerlerken, örgütün önemli bir isminden, kalan son teröristlere ‘Ailenize dönün’ çağrısı geldi.

Şırnak’ta 8 Nisan’da ağır yaralı olarak yakalanan ve jandarmanın kan bağışıyla hayatta kalan PKK/KCK terör örgütünün sözde Botan Eyalet sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman, PKK’lı teröristlere teslim olmaları çağrısında bulundu. Güvenlik kaynakları, 2016 ve 2017 yıllarında örgütün sözde eğitim sorumluluğunu da yapan ve Türkiye’deki teröristlerin yüzde 40’dan sorumlu olduğu belirtilen Fırat Şişman’ın bir dönem korumalığını da yaptığı, PKK elebaşlarından Murat Karayılan’ın en yakınındaki isimlerden biri olduğunu ve örgüt içerisinde oldukça tanındığını, bundan dolayı da çağrısının önemli bir karşılığı olacağını değerlendiriyor.

"PİKNİĞE GİDİYORUZ" DEMİŞ25 YIL KALMIŞ

Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alan Fırat Şişman 11 yaşında “pikniğe gidiyoruz” yalanıyla kandırılarak katıldığı terör örgütü içerisinde 25 yıl kalmış. Şırnak’ta 8 Nisan’da yapılan Eren-10 Besta Operasyonu’nda ağır yaralı olarak ele geçirilen Şişman’a ilk müdahale olay yerinde yapılmış ve 7 ünite serum verilmiş. Aşırı kan kaybeden terörist Şişman daha sonra helikopterle Şırnak Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın hastanesine kaldırılmış ve burada kendisine jandarma personeli tarafından iki ünite kan verilmiş. Şişman bir buçuk aylık bir tedavinin ardından sağlığına kavuşmuş.

Gri kategorideki terörist yakalandı PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam BİLİZ, MİT ve Jandarma'nın Ermenistan'a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı.

KAYGILARINIZI BİR KENARA ATIN

Fırat Şişman için bu, dönüm noktası olmuş. Yakalanması sırasında ve tedavisi sürecinde hem askerlerin hem de doktorlar ve hemşirelerin kendisine gösterdiği ilgiden sonra, örgütün “Yakalanan ve teslim olanlara kötü muamele yapıldığı, öldürüldüğü” şeklindeki propagandasının yalan olduğunu anlayan Şişman, güvenlik güçlerine, bu durumu örgütten kurtulmak isteyenlere bir videoyla anlatmak istediğini belirtmiş ve kamera karşısına geçmiş. Şişman videoda “Bütün arkadaşların, daha önce örgütün, örgüt ortamındaki insanlar için oluşturmuş olduğu baskıları, algıları, olumsuz etkileri bir kenara bırakarak ‘Devlet bize ne yapar? Nasıl yaklaşır? Ne söyler?’ gibi kaygılara girmeden, var olan gerçekliklere göre, doğrulara göre hareket edebileceklerine inanıyorum. Devlet bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayabilecek güçte, inançta ve gelecek her arkadaşa bütün yönleriyle destek verebilecek durumdadır. Arkadaşların devlete yönelik var olan kaygılarını bir kenara atarak gelebilme cesaretini göstermeleri gerekiyor. Bundan sonraki süreci her arkadaş daha iyi değerlendirmeli, daha iyi düşünmeli, kendisi için, ailesi için, bölge insanı için, bu ülkedeki insanlar için daha iyi nasıl sonuca varılacağı yönünde doğru bir karara varması gerekir” diyor.

SİHA'LAR TERÖRİSTLERİ SIĞINAKLARA HAPSETTİ

Videoda terör örgütüyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Fırat Şişman, son 5-6 yılda askeri açıdan örgütün büyük bir düşüşe geçtiğini, kitle desteğinin kaybedildiğini, örgüte desteğin sıfıra indiğini, örgütün eylem yapma kapasitesinin neredeyse bittiğini belirtiyor. Yeni katılımların olmaması ve eylem yapma gücünün bitmesi sonrasında örgütün çekirdek kadrosunun bu defa alt ve orta kademede bulunan teröristleri “Neden eylem yapılmıyor?” şeklinde eleştirmeye başladığını söyleyen Şişman, İHA ve SİHA’lardan dolayı teröristlerin sığınaklardan çıkamadığını, çıkanların da etkisiz hale getirildiğini söyleyerek ağır kayıplardan örgütün çekirdek kadrosunu sorumlu tutuyor.

DÖRT PKK’LI ETKİSİZ

Bu arada Mehmetçik terör örgütüne darbe indirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere dört PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.