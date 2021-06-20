Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde seferberlik sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz salyası temizliği ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada müsilaj seferberliğinin 12'nci gününde 278 bölgede çalışma yürüttüklerini aktararak "12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdik" ifadelerini kullandı.

Kurum, 19 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1584 metreküp, Kocaeli'de 326 metreküp, Bursa'da 133 metreküp, Tekirdağ'da 153 metreküp, Balıkesir'de 466 metreküp, Çanakkale'de 378 metreküp, Yalova'da 1515 metreküp müsilajın Marmara Denizi'nden temizlendiğini vurguladı.

14 İŞLETMEYE MEN CEZASI

Eş zamanlı yürütülen denetim çalışmalarında 12'nci gün itibarıyla 4647 denetim gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, "Kurallara aykırı davranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası uyguladık. Marmara Denizi'mizi, sahada gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmalarımızla hep birlikte temizliyoruz. Marmara Denizi'mizi, deniz canlılarımızın evlerini, duru ve berrak haline döndürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rize'de müsilaj paniği! Görenler ekiplere haber verdi Rize'de denizin üzerinde görülen katman, kentte müsilaj paniğine neden oldu. Katmanın, dalga ve denize akan derenin köpüğünden kaynaklı oluşan baloncuklar olduğu belirtilirken, deniz altında yapılan çalışma neticesinde ilk belirlemelere göre müsilaj adına hiçbir bulguya rastlanmadığı açıklandı.