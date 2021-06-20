Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac firması yetkilileriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Koca, firmayı Türkiye'ye yatırıma çağırdı. Firma yetkilileri bu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, yatırım için ön inceleme yapacak teknik ekibi Türkiye'ye yönlendireceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Koca, görüşmede 2020 yılının ilk günlerinden itibaren tüm dünyanın salgın ile mücadele ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısının ve kendini görevine adamış sağlık personelinin, bu süreçte en büyük güvence olduğunu belirtti.

"FİRMANIZI TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Bakan Koca, Covid-19 salgınının küresel düzeyde iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini, ülkeler arası ilişkiler için büyük bir sınama olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: Şimdi bu iş birliğimizi bir adım ileri götürmek istiyor, sizi ve firmanızı aşı üretimi konusunda Türkiye'de yatırım yapmaya davet ediyorum. Sağlık Bakanlığı olarak, ülkemize yapacağınız yatırımlarda her türlü desteğe hazır olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum.

"VERİMLİ BİR İŞ BİRLİĞİ MODELİ GELİŞTİREBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

"Başta Covid aşısı olmak üzere influenza ve hepatit A gibi aşıların Türkiye'de ortak üretimi konularını önemsiyoruz" diyen Bakan Koca, "Bunun yanı sıra, 3. faz çalışmaları devam eden yerli inaktif Covid-19 aşımızın ülkemizde üretilmesi için verimli bir iş birliği modeli geliştirebileceğimize inanıyorum. Bu sayede hem şirketinizin uluslararası pazar payı artarken, aynı zamanda Türkiye olarak biz de teknoloji transferini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Görüşmede, Sinovac şirketi yetkilileri de üretim ve dağıtım kapasitesini nasıl yerelleştirilebileceği konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Koca'dan 40 milyonuncu aşıyı yapan hekim paylaşımı Sağlık Bakanı Koca, 40 milyonuncu asıyı yapan doktoru paylaşarak, doz miktarının 40 milyon 300 bini aştığını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca, 40 milyonuncu asıyı yapan doktoru paylaşarak, doz miktarının 40 milyon 300 bini aştığını duyurdu.

TÜRK BİLİM ADAMLARIYLA İŞ BİRLİĞİ

Sinovac'ın isteğinin yalnızca Türkiye'de yerel bir üretim kapasitesinin oluşturulması ve tesislerin kurulması için yatırım yapmak değil, buna ek olarak aynı zamanda yeni ortaya çıkan varyantların ve suşların takip edilmesi, incelenebilmesi için virüsün takip çalışmalarına da destek sağlamak olduğunu ifade eden yetkililer, şu görüşleri paylaştı:

"Bu yüzden de Türk bilim adamlarıyla iş birliği kapasitemizi daha da geliştirmek dileğindeyiz. Özellikle yerel bir üretim tesisinin kurulması için faaliyetlerimizi hızlandıracağız. Bu konuda size taahhüt verebiliriz. Aynı zamanda daha fazla Sinovac aşısının da Türkiye'ye teslim edilmesini istiyoruz ki, daha fazla insan Sinovac aşısını kullanabilsin ki, pandeminin sonuna biraz daha yaklaşabilelim. Bir teknik ekip oluşturacağız ve Türkiye'ye göndereceğiz."

İlgili teknik ekibin yarın Türkiye'de olacağı kaydedilen açıklamada, en kısa sürede yatırım kararı alınması ve imzaların atılmasının beklendiğine yer verildi.

Yeni sevkiyat geldi: 5 milyon Sinovac daha Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığı açıklandı.