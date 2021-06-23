Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacak..
Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.
Bakan Koca saat 19.00'da toplantıya ilişkin açıklama yapacak.
TURKOVAC faz-3 aşamasında Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının adının da TURKOVAC olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda hedef Eylül-Ekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında 5000 civarında olan vaka sayısının fazla olduğunu belirterek, "Temennimiz odur ki hem vaka sayısında çift haneliye inelim, hem de vefatlarda tek hanelere inmiş olalım" dedi. Yerli aşı çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, bu konuda da hedefin eylül-ekim gibi üretime geçmek olduğunu belirtti.
Bakan Koca'dan yerli aşı için gönüllülük çağrısı Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım" dedi.