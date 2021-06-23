Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı’nda askerlerin üzerine drone ile bombalı saldırı düzenlendi. Afyonkarahisarlı piyade uzman çavuş Yusuf Yayla (30), saldırıyı fark etti. Yayla, bombayı iki bacağı arasına sıkıştırıp büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Asker, bombanın infilak etmesi sonucu sağ bacağını diz altından kaybetti. Hakkâri Devlet Hastanesi'nde tedavi altında alınan uzman çavuş, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Yayla "Kaderime böyle yazılmış. Vatan sağ olsun. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Bu bayrak inmeyecek, bu ezan susmayacak. Gururluyum. Allah bize gaziliği nasip etti, çok şükür. Bu vatana ve millete feda olsun" dedi.

BABASI DA ÖZEL HAREKATÇI

Jandarma özel harekattan uzman çavuş olarak emekli olan ve Afyonkarahisar'da yaşayan babası İlyas Yayla (50) da "Oğlumun bacağını kaybetmesi beni üzdü fakat bu onuru taşıyacağız. Evladımızla gurur duyuyoruz. Silah arkadaşları, Yusuf'un bomba yüklü drone fark edip bacaklarının arasına aldığını söyledi. İnşallah ayağa kalkacak. Ben 23 yıl terörle mücadelede hizmet verdim. Asker olduğum dönemde yaralanan birçok arkadaşıma refaketçi kaldım, şimdi ise oğlumun başında olacağım. Bu bir bayrak yarışı, kendisi mesleğe girdiğinde ben de o yıl emekliliğimi istedim ve ayrıldım. Aynı kapıda iki kişi olmaz diye düşümdüm. Evladım da 6 yıldır hizmet veriyor. Allah’a şükür en azından sarılabileceğimiz bir evladımız var" diye konuştu.



Öte yandan gazi, Ankara GATA’ya sevk edilecek ve tedavisi burada sürecek.



Bunun adı 'Kahramanlık' Kuzey Irak’ta teröristlerin droneli saldırısına uğrayan birlikteki Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Yusuf Yayla'nın (30) sağ bacağı diz altından koptu. Drone ile havadan atılan bombayı fark eden kahraman uzman çavuş, yere düşen bombayı iki ayağının arasında sıkıştırıp patlatarak diğer arkadaşları zarar görmesi diye sağ bacağını feda etti.



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