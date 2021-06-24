Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Dilovası’nda bulunan ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait olan çiftlikteki kaçak yapıların yıkımını görüntüleyen İHA Muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan çirkin saldırının ardından adliye çıkışında görüntülenen zanlılar pişkin halleriyle pes dedirtti. Uslu’yu öldüresiye döven zanlılardan biri gülerek arabaya binerken diğer iki şahıs ise kaçarak görüntü vermemeye çalıştı.

"SENİ DE PARÇALARIM DRONE DA"

Kaçak yapıların yıkımı sırasında olayı görüntüleyen İHA Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan’ın 4 çalışanı tarafından saldırıya uğradı. Mesleğini yapmaya çalışırken darp edilen Uslu’nun yüzü kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan Uslu yaşadığı dehşeti “Boksörüm ama elimi dahi kaldırmadım. Bana, 'Seni de parçalarım, drone da parçalarım' gibi şeyler söylediler. Zaten vurmaya başladılar. Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler" diyerek anlattı.

YÜZÜ BİLE KIZARMADI!



Adliyeyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışındaki görüntüler ise çirkin saldırıyı gerçekleştirenlerin ruh halini ortaya koydu. Saldırganlardan biri muhabirin “Utanmadınız mı 3 kişi bir gazeteciyi dövdünüz?” sorusuna karşılık pişkince gülerek kendisini bekleyen arabaya bindi. Diğer şüpheliler ise kaçarak uzaklaştı.

İHA muhabirine saldırmışlardı... Pişkinlikleri pes dedirtti

Çirkin saldırıya çok sayıda siyasiden tepki gelirken, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sessiz kaldı. Sosyal medyada da kullanıcılar saldırıyı kınadı. Ancak İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Günay Kodaz'ın da aralarında olduğu bazı kullanıcıların yorumlar pes dedirtti.

Kodaz Twitter’da yazdığı yorumunda, "O esnada diğer muhabir ne arıyormuş orada ki hemen arkadaşına anında çekim yapıyor? Bunlar kendileri, kendi muhabirlerini darp etmiş olabilirler mi? Drone ile ne geziyormuş İHA muhabiri orada? Her habere drone ile mi gidiyorsunuz? Tahrikçi ve taraflısınız" dedi.

Erdoğan'dan İHA muhabiri Uslu'ya 'geçmiş olsun' mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın adamları tarafından darbedilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

İHA muhabirine saldıran 4 şüpheliden biri tutuklandı İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya saldıran 4 kişiden 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri tutuklandı.

Varank, darp edilen İHA muhabirini ziyaret etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli'deki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takibi sırasında darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu’yu ziyaret etti. Uslu'nun kanlar içindeki görüntüsünden çok etkilendiğini söyleyen Bakan Varank, "Bedelini ödemesi lazım. Genel başkanının da ödemesi lazım. Yolsuzluk yapıyorsun, üstüne şiddet uyguluyorsun. Bunun altından kalkamamaları lazım" dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın adamlarından İHA muhabirine alçak saldırı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’deki kaçak çiftliğinde yıkımı görüntüleyen İHA Muhabiri Mustafa Uslu saldırıya uğradı. Türkkan’ın korumalarının darp ettiği Uslu’nun yüzü kanlar içinde kaldı.