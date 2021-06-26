Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti Lütfü Türkkan’a ait çiftlikteki kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu’yu darp eden Lütfü Türkkan’ın yeğeni İbrahim Hasırcı’nın, çiftliğin idari işler sorumlusu Ahmet Yılmaz’ın, Lütfü Türkkan’ın makam şoförü Çağhan Çileli’nin ve Yusufcan Çapraz’ın ifadeleri ortaya çıktı. Saldırgan şahıslardan üçünün, darp edilen muhabiri hiç görmediklerini söylemeleri ise dikkat çekti.

YERE YATIRIP TEKMELEDİ, ‘BERABER DÜŞTÜK’ DEDİ

Gazeteci Mustafa Uslu’yu ağır bir şekilde darp eden ve yüzünde kalıcı bir yara açılmasına sebep olan saldırganlardan İbrahim Hasırcı verdiği ifadesinde, “Müştekinin aldığı görüntüleri jandarma ekiplerine iletmek için müştekiyi tuttuğum anda beraber yere düştük. Müştekiye ait çantada bulunan kameralar bu sırada zarar görmüş olabilir. Bu sırada Ahmet Yılmaz yanımıza gelerek beni yerden kaldırdı. Müşteki ayağa kalktıktan sonra bana yönelik küfür etti. Beni tekmeledi, bana hakaret etti” şeklinde konuştu.

“KİM DARP ETTİ BİLMİYORUM”

Kendisinin o anda olay yerinde olduğunu kabul etmesine rağmen gazeteci Mustafa Uslu’nun kendisini nasıl teşhis ettiğini anlamadığını söyleyen çiftliğin idari işler sorumlusu Ahmet Yılmaz, “Olay anında görüntü almak isteyen gazeteci İbrahim Hasırcı isimli şahıs yıkım bittiği zaman görüntü alınmasına izin verileceğini söyledim. İbrahim Hasırcı ile aramda yaklaşık 30 metre vardı. Ben İbrahim Hasırcı ile ismini dosya kapsamından öğrendiğim Mustafa Uslu'nun birlikte yere düştüğünü gördüm. Bunun üzerine yanlarına gittim. Müştekiyi kim darp etti bilmiyorum. Müşteki beni nasıl teşhis etmiş bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu.

“KÖFTE ALMAYA GİTMİŞTİM”

Kendisinin Lütfü Türkkan'ın makam şoförü olduğunu dile getiren Çağhan Çileli de “Dün olay saatlerinden önce Lütfü Türkkan'ın oğlu Mehmet Türkkan'ı çiftliğe götürdüm. Olay yerinde bulunma sebebim budur. Olay anında ben Köseler köyünde bulunan köfteciden köfte almaya gitmiştim. Geri döndüğümde gazeteci Mustafa Uslu'nun darp edildiğini öğrendim. Olay anında orada değildim. Müşteki beni nasıl teşhis etmiş bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

AVUKATINI ŞAHİT TUTTU

Darp şüphelilerinden elektrik elektronik işi ile uğraştığını kaydeden Yusufcan Çapraz ise “Dün olay yerine arkadaşım olan Mehmet Türkkan ile birlikte gittik. Çiftliğe gitmemin amacı Mehmet’in yanında olmaktı. Olay anında çiftlikte bulunan çardakta avukatım Sercan ile birlikte oturuyorduk. Müştekinin kim tarafından nasıl darp edildiğini görmedim. Müşteki beni nasıl teşhis etmiş bilmiyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA muhabirine saldırmışlardı... Pişkinlikleri pes dedirtti Görev başındaki İHA muhabirine saldıranların pişkinliklerinin yüzlerine yansıdığı anlar kameralar tarafından görüntülendi. Saldırganlardan birinin adliye çıkışında muhabirin, “Utanmıyor musunuz?” sorusuna gülerek karşılık vermesi tepki topladı.

Erdoğan'dan İHA muhabiri Uslu'ya 'geçmiş olsun' mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın adamları tarafından darbedilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

İHA muhabirine saldıran 4 şüpheliden biri tutuklandı İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya saldıran 4 kişiden 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri tutuklandı.

Saldırıya uğrayan muhabir dehşeti anlattı İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takibi sırasında, Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu, "Yere yattım fakat tekmelemeye devam ettiler" dedi.