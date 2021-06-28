Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte 26 Haziran Cumartesi günü 22.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

KISITLAMA BİTTİ, TRAFİK ARTTI

Vatandaşların haftanın ilk iş gününde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları nedeniyle sabah saatlerinde kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 54

D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.05 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldü.

İstanbul’da kısıtlamalı son pazar Koronavirüs vakalarının azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları son bulacak. İstanbul’da son kez pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yollar ve meydanlar havadan görüntülendi.

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyor.

Erdoğan: "Kanal İstanbul, yılda 717 milyon TL tasarruf ettirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kanal İstanbul Projesi ile ilgili bir tweet attı. Erdoğan "Kanal İstanbul ile karbon emisyonunun 32 bin 126 ton azalacağını ve zamandan 641,7 milyon, akaryakıttan ise 75,5 milyon lira olmak üzere yılda toplam 717,2 milyon lira tasarruf sağlanacak"