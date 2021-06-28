Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların teröristlerin bir sızma girişimini daha önlediği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

Bab’da bombalı terör saldırısı! 1 sivil hayatını kaybetti Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde, araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB, ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirilidiğini duyurdu.

Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.