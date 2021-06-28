Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gerçekleşen kabulde, Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerinin köklü tarihi, milli, manevi ve mesleki değerlere bağlı kahraman ve fedakar personeliyle dünyanın en saygın askeri güçlerinden biri olduğunu belirtti.

AKAR: KARA KUVVETLERİ MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR

Akar, Kara Kuvvetlerinin vatanının, hudutlarının ve milletinin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Akar, "TSK, ülkemizin, asil milletimizin ve bölgemizin güvenliği ve barışı için yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadele ederken aynı zamanda BM, NATO, AGİT ve AB bünyesinde ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Azerbaycan, Libya, Katar, Kosova, Bosna-Hersek, Somali, Afganistan ve daha birçok coğrafyada bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının olumsuz şartlarına rağmen TSK'nın hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Akar, "Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığımız bu dönemde, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yapılan operasyonlarda, Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi. Şanlı tarihine yeni sayfalar ilave etti." dedi.

"MİLLETİMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ"

"İnşallah bundan sonra da hem planlama hem icrada aynı hassasiyet, dikkat ve özenle görevlerini yapmayı sürdürecekler." diyerek sözlerine devam eden Bakan Akar, "Artan bir şiddet ve tempoda bu mücadelemizi devam ettirecek, Kara Kuvvetlerimiz başta olmak üzere diğer unsurlarla beraber koordineli bir şekilde terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek." açıklamasında bulundu.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Akar, "Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten günümüze kadar Kara Kuvvetlerimizin bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Bakan Akar, sözlerinin sonunda Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar başta olmak üzere tüm kuvvet personelini tebrik etti.

Bakan Akar 2. Ordu Karargahı’nı ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla 24 Temmuz 2015'den bugüne kadar 18 bin 220, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise bin 366 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bakan Akar'dan net mesaj: Terörü bitireceğiz 8. Ana Jet Üs Komutanlığı ile 7. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada terörün bitirileceğini vurguladı.

Akar: ABD'den gelen heyetle görüşmeler başladı Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi sorumluluğunun devam ettirilmesine yönelik, "ABD teknik heyeti bugün Bakanlığımıza geldi. Görüşmelerimiz başladı, devam ediyor." dedi.