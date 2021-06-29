FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 24 ilde operasyon başlatıldı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 47 yakalama kararı
29.06.2021 - 10:25 | Son Güncelleme: 29.06.2021 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 24 ilde operasyon başlatıldı
Kaynak: AA
Etiketler : FETÖ,
794843 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/794843.aspx
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