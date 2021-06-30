Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına ücretsiz otopark, ulaşım, konaklama hizmetleri sunmuştu tüm bu haklar 1 Temmuz itibariyle yasakların esnetilmesiyle birlikte sona eriyor.

İmamoğlu bu hakkın uzatılmayacağını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararıyla, Covid 19'la mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılara destek olmak amacıyla otopark, ulaşım ve konaklama alanlarında ücretsiz kullanım hakkı tanınmıştı. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz Kent ormanındaki programda sağlık çalışanlarına tanınan bu hakkın uzatılmayacağı ve 1 Temmuz itibariyle sona ereceğini açıkladı.



AK Parti sene sonuna kadar uzatılması için harekete geçti

Bu açıklamanın ardından İBB Meclisi AK Parti Grubu, salgının henüz bitmediği, aşılamanın devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması için harekete geçti. Covid-19 salgının tamamen bitmemesi, aşılama faaliyetlerinin devam etmesi nedeniyle söz konusu hakkın uzatılmasını kapsayan müşterek komisyon raporu, Temmuz ayı İBB Meclisi gündemine alınacak.



1 Temmuz'da başlıyor! Yeni normalde dikkat çeken detaylar İçişleri Bakanlığı, normalleşme aşamalarının son etabı olan ve 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabıyla ilgili genelge yayımladı.



Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'da bitiyor Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının, istifa, emeklilik ve izin taleplerine kısıtlama getirilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağı 1 Temmuz itibarıyla son bulacak.

