Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 45 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 732’ye yükseldi.

5 BİN 496 YENİ VAKA

Toplamda 60 milyon 786 bin 975 adet test yapıldı. Bugün yapılan 228 bin 163 testten 5 bin 496 yeni vaka sayısı, 522 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 425 bin 652, bugün iyileşen 7 bin 191 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 294 bin 285’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 727 olduğu açıklandı.

VEFAT SAYISINDA 301 GÜN SONRA BİR İLK

Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, vefat sayısı 2 Eylül'den 2020'den bu yana ilk kez 50'nin altına düşerek 45 seviyesine geriledi.

Sağlık ocağından koronavirüs aşıları çalındı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aile sağlığı merkezine giren üniversite öğrencisi, koronavirüs aşısı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.

29 Haziran koronavirüs tablosu Türkiye'de son 24 saatte 5.846 koronavirüs vakası tespit edildiği öğrenilirken, 53 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.