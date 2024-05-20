Haftanın kitapları | Türk devletlerinin yüzleştiği problemler

Haftanın kitaplarında; “Bölmeye Vatan Yahşi”, “Milyar Dolarlık Hikâyeler” ve “Ev Öldü Ben Ağaçları Seyrettim” var.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Haftanın kitaplarında bu hafta 3 kitap öne çıkıyor. Prof. Dr. Osman Kemal Kayra’nın “Bölmeye Vatan Yahşi” adlı kitabı, S. Cem Çiloğlu’nun kaleme aldığı piyasalarda yaşanan 14 çarpıcı olayı anlatan “Milyar Dolarlık Hikâyeler” adlı eseri ve Fakir Baykurt Öykü Ödülü ve Vedat Türkali Roman Ödülünü kazanan Mustafa Orman'ın yeni hikayesi “Ev Öldü Ben Ağaçları Seyrettim” okurları bekliyor.

TÜRK DEVLETLERİNİN YÜZLEŞTİĞİ PROBLEMLER

Türk tarihi ve kültürü üzerine kaleme aldığı eserleriyle tanınan Prof. Dr. Osman Kemal Kayra’nın “Bölmeye Vatan Yahşi” adlı kitabı raflarda yerini aldı. KTB Yayınları etiketiyle okurla buluşan eserde, Prof. Dr. Kayra’nın son yazılarına toplu bir şekilde yer veriliyor. Eserde, devletleri ayakta tutmanın zorlukları öne çıkarılarak tarihte Türk devletlerinin yüzleştiği problemler milliyetçi bir bakış açısıyla masaya yatırılıyor. Prof. Kayra, tarihî hadiseler üzerinden bugünün meselelerine dair perspektifler sunuyor. Bu noktada “Turan Ülküsü Gerçekleşiyor mu?” ve “Dindar Gençlik Tehlikeli mi?” gibi başlıklar dikkat çekiyor.

PİYASALARDAN İLGİNÇ HİKAYELER

S. Cem Çiloğlu’nun kaleme aldığı “Milyar Dolarlık Hikâyeler” adlı eser, piyasalarda yaşanan 14 çarpıcı olayı ve buralarda geçen temel yatırım kavramlarına farklı bir gözle bakmaya davet ediyor. Kronik Kitap’ın neşrettiği eserde; George Soros’un bir günde 1,5 milyar dolar kazanması, bir trader’ın para hırsının 10 bin kişiyi işinden etmesi, Nobel ödüllü ekonomistlerin kurduğu fonun batması ve Kraliçe’nin bankasının batış hikâyesi gibi finans dünyasına uzak kişilerin bile alakasını çekecek mevzular ele alınıyor. Yazar Çiloğlu, şahit olduğu olaylardan ve tecrübelerinden yola çıkarak kumarbazları, hilekârları, kötü risk yöneticilerini ve başarılı yatırımcıları tanıtıyor.

KAYBEDENLERİN HÜZÜNLÜ HİKAYELERİ

Fakir Baykurt Öykü Ödülü ve Vedat Türkali Roman Ödülü’nü kazanan Mustafa Orman, yeni hikâyeleriyle okuyucunun karşısında… Yazarın Everest Yayınları’ndan çıkan “Ev Öldü Ben Ağaçları Seyrettim” adlı son eseri, birbirine sıra dışı şekilde bağlanan öyküleri bir araya getiriyor. Eserde ölümü anlamaya çalışanların, yoklukla terbiye olanların, askere evlat gönderip geri alamayanların, gözaltında kaybedilenlerin, yolculukların ve umutsuz ama sadık âşıkların öyküleri yer alıyor. Arka planına ağıtların eşlik ettiği kitap, hüzünlü “manzaralar” vadediyor.