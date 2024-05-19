Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunmasının ardından çarpıcı iddia: Bu bir suikast girişimidir

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin sisli hava sebebiyle acil sert iniş yapmasının ardından, Uluslararası İlişkiler uzmanı Dr. Ali Selim'in canlı yayın esnasındaki açıklamaları dikkat çekti. Dr. Selim, "Helikopterin eski model olması çok önemli değil. Reisi'yi ikna edip helikopterle gidelim, havadan gidelim denilmesi soru işareti. Hava şartlarına rağmen Reisi'yi helikopterle götürmek de bir suikast girişimidir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, helikopterdeki iki kişi ile görüşüldüğünü açıkladı. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke, İran'ın çağrısının ardından arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İran Devrim Muhafızları ise, acil iniş yapan helikopterin yerinin tespit edildiğini açıkladı.

KAZA MI SUİKAST Mİ?

Gelişmelerin ardından olayın kaza olup olmadığı sorusu merak uyandırdı. Reisi'nin sağlık durumu hakkında İran kanadından herhangi bir açıklama yapılmadı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Selim, TGRT Haber ekranlarına çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Selim'in açıklamaları şöyle:

"İRAN'DA CİDDİ SORUNLAR YAŞANACAK"

Şu anda İran, başta Türkiye olmak üzere bazı ülkelerden destek çağrısında bulundu. Türkiye bu çağrının ardından destek gönderdi. AB'ye de çağrıda bulunuldu. İran, bu kazadan sonra ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacak.

"BU BİR SUİKASTTİR"

Helikopterin eski model olması çok önemli değil. Reisi'yi ikna edip helikopterle gidelim, havadan gidelim denilmesi soru işareti. Hava şartlarına rağmen Reisi'yi helikopterle götürmek de bir suikast girişimidir. Reisi'nin önemli noktalarından biri, Hamaney'den sonra İran dini lideri olabileceğiydi.

NE OLDU?

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurdu. Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.