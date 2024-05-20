Gazzeli̇ ressam Malak Mattar: Acılar sanatçıya misyon yüklüyor

Savaşın göbeğinde sanatçı olan Filistinli Malak Mattar “Acı, sanatçıya bir misyon yükleyip eserini dünyayla paylaşmak için sebepler veriyor” diyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Malak Mattar savaşın hüküm sürdüğü Gazze’de sanat kariyerine başlayan Filistinli ressamlardan biri... Doğup büyüdüğü topraklardaki İsrail işgalinden izler taşıyan eserleriyle dünyanın farklı noktalarında 80’den fazla sergi açan Mattar, son dönemlerde ise kadın temaları gibi daha farklı konulara odaklanmaya başladı. İstanbul’da üniversite okuyan ve şimdilerde İngiltere’de yaşayan sanatçı, TRT’nin 18 Mayıs’ta düzenlediği NEXT by TRT World Forum için İstanbul’daydı. Faaliyette aralarında Mattar’ın da olduğu isimler kültür sanattan spora birçok konuyu masaya yatırdı. Filistinli sanatçı, bu vesileyle sorularımıza cevap verdi...



O GÜN HAYATIM DEĞİŞTİ



8 yaşındayken savaşın hayatını şekillendirdiğini söyleyen Malak Mattar “Okulda final sınavıma hazırlandığım sıradan bir gündü ve aniden öğretmenler bizi güvenlik için okulun dışına çıkardı. O gün hayatım değiştiği gibi hayata bakışım ve onunla etkileşim kurma şeklim de değişti. Sanat benim için duygularımı ifade etmenin bir yolu olarak ortaya çıktı ve daha sonra abluka, kadın, işgal ve sömürgeleştirme temalarına odaklanmaya başladım” ifadelerini kullanıyor.



“Çocukluğumu ve hayata bakışımı genç yaşta etkileyen sanatçı ve şairlerin olduğu bir evde büyüdüm” diyen Mattar sözlerine şöyle devam ediyor: “Resim kendimi ifade etmenin ve savaş travmasını işlemenin bir yoluydu. Sonra sanatın etkisi davamın sesi olmanın ötesine geçti. Acı, sanatçıya bir misyon yüklüyor. Eserini meydana getirip dünyayla paylaşmak için sebepler veriyor.”





FİLİSTİN’İN SESİ OLDULAR



Mattar, son dönemde farklı sanatçıların Filistin’de yaşananları dünyanın her yerindeki insanlara aktardığını ve “Filistin’in sesi” olduğunu kaydederek “Filistin’in özellikle protestolar ve medya aracılığıyla genç nesiller arasında çok popüler olduğu tarihî zamanlarda yaşıyoruz” diye konuşuyor.

Malak Mattar İstanbul’a olan sevgisini ise “Burası özellikle sanat, kültür ve mimari açıdan dünyanın en eşsiz şehirlerinden biri” cümlesiyle özetliyor.