Çocukları döven cani müdür tutuklandı! Bakan Tunç'tan açıklama

Antalya'da iki çocuğu darbeden kreş müdürünün görüntüleri ortaya çıktı. Vahşi müdür görüntülerin ardından tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin "Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Çocuklarımıza karşı yapılan her türlü istismarın ve kötü muamelenin karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

Antalya'nın Finike ilçesinde iki çocuğu darbeden kreş müdürü tutuklandı. Kreşin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ö.Ü'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uyguladığı görülmüştü. Yaşanan vahşetin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan olaya yönelik açıklama geldi.

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Bakan Tunç'un ifadeleri şöyle:

KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Çocuklarımıza karşı yapılan her türlü istismarın ve kötü muamelenin karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz.

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KREŞ MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Antalya'nın Finike ilçesindeki bir kreşte, kreş müdürü tarafından çocuklara şiddet uygulandığı iddiası üzerine Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli kreş müdürü gözaltına alınmış ve Sulh Ceza Hakimliğince nitelikli kasten yaralama suçundan tutuklanmıştır.