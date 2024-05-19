Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çocukları döven cani müdür tutuklandı! Bakan Tunç'tan açıklama

Çocukları döven cani müdür tutuklandı! Bakan Tunç'tan açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalya, Finike, Çocuk Istismarı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'da iki çocuğu darbeden kreş müdürünün görüntüleri ortaya çıktı. Vahşi müdür görüntülerin ardından tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin "Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Çocuklarımıza karşı yapılan her türlü istismarın ve kötü muamelenin karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

Antalya'nın Finike ilçesinde iki çocuğu darbeden kreş müdürü tutuklandı. Kreşin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ö.Ü'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uyguladığı görülmüştü. Yaşanan vahşetin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan olaya yönelik açıklama geldi.

Bakan Tunç'un ifadeleri şöyle:

KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Çocuklarımıza karşı yapılan her türlü istismarın ve kötü muamelenin karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz.

KREŞ MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Antalya'nın Finike ilçesindeki bir kreşte, kreş müdürü tarafından çocuklara şiddet uygulandığı iddiası üzerine Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli kreş müdürü gözaltına alınmış ve Sulh Ceza Hakimliğince nitelikli kasten yaralama suçundan tutuklanmıştır.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle bu akşam derbide forma giymeyecekİran Cumhurbaşkanı Reisi öldü mü? İsrail medyasından çarpıcı iddia
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye suikast mi düzenlendi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar - GündemCanlı yayında çarpıcı iddia!Meteoroloji'den kritik alarm, tüm yurdu saracak! Mayıs'a aldanmayın, kuvvetli yağış geliyor - GündemMayıs'a aldanmayın, her an başlayabilirGörenler hayret etti! Arabanın jantındaki 1 metre yılanı korkusuzca çıkardı - GündemGörenler hayret etti! Arabanın jantındaki 1 metre yılanı korkusuzca çıkardıAyhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama istemi - GündemAyhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişmeMardin’de cinayet: 10 yerinden bıçaklanan kadın öldü - GündemMardin’de cinayet: 10 yerinden bıçaklanan kadın öldüTrafikteki tartışma kavgaya döndü! Şoförün camını tek yumrukla tuzla buz etti - GündemTek yumrukla camı kırdı, tehditler savurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...