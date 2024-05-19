Çocukları döven kreş müdürü tutuklandı!
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kan donduran haber Antalya'dan geldi. Bir kız diğeri erkek iki küçük çocuğu döven kreş müdürü ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Kreşteki kamera görüntüleri de olayın aslını gün yüzüne çıkardı, zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde iki çocuğu darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedilen kreş müdürü tutuklandı. Kum Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta jandarmaya başvuran baba S.C.A, aynı mahallede bulunan özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. (46) tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan muayene neticesinde İ.A'ya basit tıbbi müdahale ile giderilebilir darp raporu verildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığının yürüttüğü çalışma sonucunda, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı.
İKİ ÇOCUĞU BİRDEN DÖVDÜ
Kreşin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ö.Ü'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uygulaması yer alıyor.
KREŞ MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı