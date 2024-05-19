Çocukları döven kreş müdürü tutuklandı!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Mayıs 2024 10:29 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 10:41 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kan donduran haber Antalya'dan geldi. Bir kız diğeri erkek iki küçük çocuğu döven kreş müdürü ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Kreşteki kamera görüntüleri de olayın aslını gün yüzüne çıkardı, zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.