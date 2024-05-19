Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta saat 19:33 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri paylaştı.
6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş'ta şiddetli artçı depremler sürüyor. Bugün saat 9.26'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından Maraş'ta saat 19:33 sıralarında bir deprem daha oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son istatistikleri yayımladı.
MARAŞ'TA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.06 km derinliğinde oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise merkez üssü Tekir olarak belirlenen deprem 3.8 olarak ölçüldü. Kandilliye göre depremin derinliği 3.2 km olarak belirlendi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi