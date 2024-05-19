Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.06 km derinliğinde oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise merkez üssü Tekir olarak belirlenen deprem 3.8 olarak ölçüldü. Kandilliye göre depremin derinliği 3.2 km olarak belirlendi.