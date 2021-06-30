Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’den ayrılıp Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, Aydın İl Başkanlığını açtı. Partinin genel başkanı İnce, Cumhurbaşkanı adayı olacak isimleri Türkiye'nin problemlerini tartışmak için ekranlara davet etti.

“SİZE ‘YOLSUZLUĞA BULAŞMAYIN’ DEDİM”

İnce, "Sadece Kılıçdaroğlu'nu davet etmiyorum. Onu ayrıca davet ediyorum. Kim bölen, kim parti büyütmeye çalışan? Haklı mıyım, değil miyim, milletin gözünün önünde bir tartışalım bakalım. Bana yaptıklarınızı bir tartışalım. Ne yaptım ben size? Partinin onurunu kurtardım ya. 20 senedir geçemediğiniz yüzde 30'u geçtim başka ne kötülük yaptım ben size. 'Atatürk'ün izinden ayrılmayın' dedim. 'Yolsuzluğa bulaşmayın' dedim. 'Belediyeden para toplayıp televizyon açmayın' dedim. Ne diyeyim ben size” ifadelerini kullandı.

“O ANAHTAR KİLİDİ AÇMIYOR”

CHP’lilere seslenen İnce, konuşmasını şöyle noktaladı: CHP'deki dostlarıma sesleniyorum. 11 senedir aynı anahtarı aynı deliğe sokup kilidi açmaya çalışıyorsunuz. O anahtar o kilidi açmıyor. Zorlama. Anahtarı değiştir. Gel Memleket Partisi'ne.

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Muhammer İnce'den CHP'ye: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP’nin iktidar olması durumunda milletin anasını ağlatacağını söyledi.

CHP’yi ‘İnce’ bir telaş aldı Muharrem İnce’nin parti kurma günü yaklaştı, CHP’de alarm verildi. Vekil ve eski ağır toplar İnce’ye katılınca, CHP yönetimi tedbir arayışına girdi.