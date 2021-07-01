Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacağını bildirdi.

ELMALI DAVASI

Elmalı'daki istismar davası ile ilgili sorulan soruyu cevaplayan Çelik, "Davadaki karara başsavcılık itiraz etmiştir. AK Parti olarak yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

HAYVAN HAKLARI YASA TEKLİFİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayvan hakları yasa teklifi ile ilgili, "Bu kanunun verdiği bir mesaj var." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu haber yalandır AK Parti MYK sonrasında açıklamalarda bulunan Çelik; Katar'dan gelen öğrencilerin sınavsız bir şekilde tıp eğitimi alacağı iddialarıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Sözcü Çelik: HDP İl binasına saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti kınayarak "Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır." dedi.