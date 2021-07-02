Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının 27 Haziran’da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek ve sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı. Bu kapsamda, ilgili genelge doğrultusunda saat 05.00 itibarıyla Türkiye’de Covid-19 ile mücadeleye ilişkin yeni bir döneme geçildi.

Buna göre, pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00’den sabah 05.00’e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat sınırlaması sona erdi.

Bütün iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış- kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek.

Kapalı yüzme havuzları hizmet verebilecek, açık yüzme havuzları ise 1 Haziran’daki genelgeyle faaliyete geçmişti.

Sinema salonları, hamamlar ile eğlence mekânları gibi iş yerleri de müşteri kabul etmeye başlayacak.

Kahvehane ve kıraathanelerde sınırlamalar kaldırıldı.

Konser gibi aktiviteler, açık alanlarda kişi başına 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek.

Bütün toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısı sınırlandırmasına son verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geri dönüldü.

Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklerin yanı sıra piknik ve mesire alanlarında mangal yakmak da serbest hâle geldi.

Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dâhil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

Nikâh ve düğünlerde katılımcı sayısı sınırlanmayacak.

Öte yandan normalleşmenin ilk gününde İstanbul’da toplu taşımada ve trafikte zaman zaman yoğunluk oluştuğu görüldü.

Kamuda normalleşme genelgesi yayımlandı 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan 'normalleşme' süreciyle alakalı "kamuda normalleşme" genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.