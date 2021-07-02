Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in amcası Seyfeddin Gülen’in torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge Talebe Mesulü' olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan Munise Gülen, yapılan operasyon ile yakalandı.

İzmir'de FETÖ üyeleri ve yöneticileri pozisyonunda aranması bulunan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in amcası Seyfeddin Gülen’in torunu olan, örgüt içerisinde 'Bölge Talebe Mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ve firari olarak aranmakta olan Munise Gülen, saklandığı adreste ekipler tarafından yakalandı.

BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Munise Gülen'in, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı bilinen kripto haberleşme ağı BYLOCK kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 17 gözaltı İzmir’de FETÖ’ye üye olmaktan aranan ve gaybubet evi olarak adlandırılan örgüte ait evlerde kaldıkları tespit edilen 23 şüpheli ve sanığın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.