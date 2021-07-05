Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlik Bank vurgununun kahramanı “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın, ani bir kararla firari hayatına son verdi. Aydın, Brezilya’da teslim oldu. Buradan da Türk polisine iade edildi. Önceki akşam Sao Paulo’dan tarifeli uçakla İstanbul’a getirildi. Uçaktan indirilmeden önce güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesine getirilen Aydın, dün öğle saatlerinde 3 avukatıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

BORCUNU ÖDEYECEĞİNE SÖZ VERDİ

Resmî sorgusuna henüz başlanmayan Tosuncuk’un ön görüşmede, bütün mağdurlarına borcunu ödeyeceği yönünde söz verdiği iddia edildi. Borcunun büyük bir bölümünü ödediğini de ileri süren Aydın’ın “Benim de borcum kadar alacağım var” dediği öne sürüldü. Mehmet Aydın, teslim olmasındaki gerekçeyi de açıkladı. Aydın, ailesiyle yaşadığı problemler sebebiyle bu kararı aldığını belirtti. Yurt dışındaki çevresinin de zorluklar çıkardığını söyledi. Bu arada, yanında götürdüğü birçok belgeyi de Emniyet’e teslim etti. Bu belgeler ile soruşturma dosyasındaki belgeler karşılaştırılacak. Tosuncuk’un ifadesi ise bugün sağlık kontrolünün ardından alınacak. On binlerce kişiyi mağdur eden Aydın hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “dolandırıcılık” gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

'Tosuncuk'un eski iş arkadaşı konuştu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'dan Türkiye’ye getirilmesinin ardından Bursa’daki bodrum katta kaldığı ev görüntülendi. Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank'ın temellerini attığı ev 4 yıl önce satılırken, eski mesai arkadaşlarının ise kendi aralarında para toplayıp kıyafet aldıkları ortaya çıktı.

'Tosuncuk' Türkiye'de! Brezilya'da Türk makamlarına teslim olduktan sonra sınır dışı edilerek ülkeye gönderilen 'Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye geldi.